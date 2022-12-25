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Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Mehmet Umay   | 25.12.2022
Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

Konya

Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İ. yönetimindeki 63 AAF 413 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Bahçeli Mahallesi şeker fabrikası yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otobüsteki 14 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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