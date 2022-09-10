Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret edecek, Yozgat Belediyesinin toplu açılış programına katılacak.
(Yozgat/13.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına iştirak edecek, Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'de esnaf ziyaretinde bulunacak.
(İstanbul/11.00-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle istişare toplantısı yapacak, gençlik buluşması programına katılacak.
(Van/12.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenleyecek.
(Şanlıurfa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akgün Seramik Temel Atma Töreni'ne, AYDE Alüminyum Temel Atma Töreni'ne, Elginkan Holding-Serel Seramik AŞ Temel Atma Töreni'ne ve 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.
(Bilecik/13.30/15.30/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek.
(Nevşehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Charles, resmen İngiltere'nin yeni kralı ilan edilecek.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Karaçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- FIBA 2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu mücadelesi Almanya'da başlayacak; Türkiye, Fransa ile karşı karşıya gelecek.
(Berlin/13.00) (Fotoğraflı)
2- Dünya Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde mücadelelerle Sırbistan'da başlayacak, 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz mindere çıkacak.
(Belgrad) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasına Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği-Tuzlaspor ve Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçları yapılacak.
(Balıkesir/16.30/Ankara/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
5- TFF 2. Lig'de 3. hafta maçları yapılacak, TFF 3. Lig'de 2. hafta 3 maçla başlayacak.
6- Hentbolda 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi'nde yapılacak 3 maçla başlayacak.
7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımını konuk edecek.
(Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın Robe Zubri takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Zubri/19.00)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Monza/17.00) (Fotoğraflı)
10- ABD Açık Tenis Turnuvası (US Open) sürüyor.
(New York) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.