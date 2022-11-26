Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Konya/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sakinleri arasında ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ın da bulunduğu Validebağ Huzurevi'ni ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eğiste Hadimi Viyadüğü Açılışı Töreni'ne iştirak edecek.
(Konya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tayvan’da düzenlenen yerel seçimlerde 16 vilayet ve 6 büyük şehrin belediye başkanları, yerel meclis üyeleri ve alt düzeydeki yerel yöneticiler seçilecek, ayrıca seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği oylanacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesinin 38. Bakanlar Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar'da D Grubu’nda Tunus-Avustralya, Fransa-Danimarka ve C Grubu'nda Polonya-Suudi Arabistan ve Arjantin-Meksika maçlarıyla devam edilecek.
(Al Wakrah/13.00/Doha/19.00/Doha/16.00/Al Daayen/22.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor, Dyorex Boluspor-Sakaryaspor, Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edecek.
(İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 16. hafta mücadelesi toplam 4 maçla, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta 2 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.
(Aksaray/14.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Spor Toto-Altekma, Halkbank-Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Develi Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.30/18.00/İstanbul/Bursa/15.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 10. hafta başlayacak ve 5 maç yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.