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1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ışıklandırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü, kadına karşı şiddete yönelik farkındalık için turuncu renkte ışıklandırıldı.

Ercan Özçetin   | 26.11.2022
1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ışıklandırıldı Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, bölgenin simgelerinden biri olan köprü turuncu renkte aydınlatıldı.

Turuncu ışıklandırma, 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprüden geçen araç sürücülerinin de dikkatini çekiyor.



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