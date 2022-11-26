1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ışıklandırıldı
1915 Çanakkale Köprüsü, kadına karşı şiddete yönelik farkındalık için turuncu renkte ışıklandırıldı.
Çanakkale
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, bölgenin simgelerinden biri olan köprü turuncu renkte aydınlatıldı.
Turuncu ışıklandırma, 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprüden geçen araç sürücülerinin de dikkatini çekiyor.
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