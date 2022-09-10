Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,719.40
BTC/USDT
21,392.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Göksel Yıldırım   | 10.09.2022
Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı
Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
Canan Kaftancıoğlu'na İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten 10 bin 620 lira adli para cezası
Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı
Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

Benzer haberler

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

TİM Başkanı Gültepe: Yıllıklandırılmış bazda 2022 ihracat hedefimize ağustos ayı itibarıyla ulaştık

Ticaret Bakanı Muş: Türkiye kadar imalat kapasitesi olan çok fazla ülke yok

Ticaret Bakanı Muş: İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı verdi

Ticaret Bakanı Muş: İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı verdi
Bakan Muş: İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz

Bakan Muş: İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz
İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet