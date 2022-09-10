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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kapadokya'da yerli balon ile uçtu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de üretilen yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Ergün Haktanıyan   | 10.09.2022
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kapadokya'da yerli balon ile uçtu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - AA

Nevşehir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bölgede faaliyet gösteren firmalardan Pasha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunu inceledi.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Kirişci, yetkililerden balonla ilgili bilgi aldı.

Kirişci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu bölgenin belki de en önemli yeri çeşitliliği bu balonlar sayesinde sağlamış olması. Bence çok kıymetli bir şey. İşte gastronomi diyoruz, bu tür uçuşlar diyoruz. Aynı zamanda bölgede hakim olan çömlek işleri, bunlar da gelen turistlerin, yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken bir konu. Yani bu yönü itibarıyla da belki daha da çeşitlendirmek lazım. Dünkü festival (50. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali) mesela o manada bu bölgeye bir hareketlilik sağlıyor. Bunların sayısını artırmak lazım ve böylelikle de gelen turistin zamanını daha güzel, daha etkili bir şekilde geçirmesini temin etmek gerekir diye düşünüyorum."

Bölgede aynı anda 156 balonun havalandığına dikkati çeken Bakan Kirişci, balonların birçok kişiye de iş imkanı sağladığını dile getirdi.

Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Kirişci'nin içinde bulunduğu balon gökyüzüne yükseldi.

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