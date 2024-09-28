Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Ahilik Haftası kutlamalarında yer alacak.
(Kırşehir/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ticaret Borsası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Çağlayancerit Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ceviz işleme tesisinde incelemede bulunacak, Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali'ne katılacak.
(Gaziantep/10.15/11.30/Kahramanmaraş/17.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. Kısım'da incelemelerde bulunacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sektör temsilcileri ile toplantı yapacak, Dörtyol ilçesinde narenciye hasadına katılacak ve narenciye paketleme tesisine ziyaret gerçekleştirecek.
(Hatay/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu Temel Atma Töreni ile Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu ve Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu açılışlarına katılacak.
(Kastamonu/09.30-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Bağcılar Meydanı'nda düzenlenecek Avrupa Spor Haftası etkinliğine iştirak edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına Samsunspor-Göztepe, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Galatasaray-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.
(Samsun/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'de 7. hafta,Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü, Boluspor-Manisa FK ve Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla sürecek.
(Balıkesir/16.00/Bolu/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
4- Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta, 4 maçla başlayacak.
5- Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta, 6 maçla açılacak.
6- Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ile her iki ekibin takım kaptanları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe-BOTAŞ ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.
(Mersin/14.00/İstanbul/15.00/Muğla/16.00) (Fotoğraflı)
8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 10. ayağında ilk yarış yapılacak.
(Alcaniz/15.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası, Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
10- Türkiye Okçuluk Federasyonu 6. Olağan ve 7. Mali Genel Kurulu yapılacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
11- Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda başlayacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.