Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştüğü bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan, 79. BM Genel Kurulu marjında New York’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. pic.twitter.com/bzZiE04pXc— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 28, 2024