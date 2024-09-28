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Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştüğü bildirildi.

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Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
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