Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, Ülkücü Kanaat Önderleri Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etiler Huzurevi'ni ziyaret edecek, Bebek ve Alibeyköy'de esnaf ziyaretinde bulunacak, Eyüpsultan'da Kadın ve Gençlik Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/12.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kadıköy'de Cumhur İttifakı partileri ilçe başkanlarıyla kahvaltı yapacak, Ataşehirli kadınlarla buluşacak, Prestij Caddesi'ni ziyaret edecek, Kars, Ardahan, Iğdır Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manyas, Gönen ve Susurluk ilçelerinde halk buluşmalarından sonra Balıkesir merkezde şehir turu yapacak, esnaf odalarıyla bir araya gelecek, Gündoğan Mahallesi’nde mitinge katılacak.
(Balıkesir/12.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'de Sivaslılar Buluşması'na iştirak edecek.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu'nda gençlerle buluşacak, Esenler'de seçim irtibat bürosunu ziyaret edecek.
(İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Riva'da Cumhur İttifakı partileri yöneticileriyle bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski ve yeni oto galericiler sitesini (Otokoop), Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'ni ve Küçükbalıklı Mahallesi'ni ziyaret edecek.
(Bursa/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti'nin Beşenli Mahallesi seçim bürosu, Çağlayancerit İlçe Başkanlığı ve Pazarcık ilçe seçim bürosuna ziyarette bulunacak.
(Kahramanmaraş/10.30/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.
(Trabzon/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistiklerini, reel kesim güven endeksini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye’deki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek Büyük Türkiye Yüzyılı Paneli'ne katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor yarı final rövanş maçıyla belli olacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off 1. tur maçları yapılacak.
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