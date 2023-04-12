Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış törenine katılacak.
- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, partisinin Ataşehir İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Sultan Alparslan Camii'nde vatandaşlarla sohbet edecek, Kapalı Prestij Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, vatandaşlarla Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm gündemli toplantı yapacak, iş insanları ile iftar, gençlik buluşması ve kentsel dönüşüm şantiye personeli ile sahur programlarına katılacak.
(İstanbul/13.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katılacak. Akşener, Saadet Partisi'nin Adıyaman'da düzenleyeceği iftar programına iştirak edecek.
(Ankara/13.30/Adıyaman/19.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı iftarına katılacak.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Aday Tanıtım ve Teşkilat İftar Programı'na katılacak.
(Eskişehir/15.00/19.39) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışına iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan’da katılacağı iftar programında iş insanları, öğrenciler ve soydaş toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Şumnu) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu"na katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Kupası Finali'nin rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nin play-off turu rövanşında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
(Belgrad/19.00)
4- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Antalya Spor Salonu'nda kadınlarda elemelerle devam edilecek.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı, depremden etkilenenlere yardım amacıyla organize edilen dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçları Real Madrid-Chelsea ve Milan-Napoli karşılaşmalarıyla sürecek.
(Madrid/Milano/22.00) (Fotoğraflı)
7- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasına Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor ve Eyüpspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.
(Manisa/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
8- TFF 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.
9- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın son 16 turunda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Gran Canaria/22.15)
10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26'ncı ve lig etabının son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, Ziraat Bankkart-Cizre Belediyespor, Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Spor Toto, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/Ankara/13.00/16.00/Tokat/14.00/Bursa/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)
11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası 4 maçla tamamlanacak.
12- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde erkekler elemeleriyle devam edilecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.