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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış törenine katılacak.

- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, partisinin Ataşehir İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Sultan Alparslan Camii'nde vatandaşlarla sohbet edecek, Kapalı Prestij Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, vatandaşlarla Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm gündemli toplantı yapacak, iş insanları ile iftar, gençlik buluşması ve kentsel dönüşüm şantiye personeli ile sahur programlarına katılacak.

(İstanbul/13.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katılacak. Akşener, Saadet Partisi'nin Adıyaman'da düzenleyeceği iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30/Adıyaman/19.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı iftarına katılacak.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Aday Tanıtım ve Teşkilat İftar Programı'na katılacak.

(Eskişehir/15.00/19.39) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan’da katılacağı iftar programında iş insanları, öğrenciler ve soydaş toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Şumnu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Kupası Finali'nin rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nin play-off turu rövanşında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/19.00)

4- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Antalya Spor Salonu'nda kadınlarda elemelerle devam edilecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı, depremden etkilenenlere yardım amacıyla organize edilen dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçları Real Madrid-Chelsea ve Milan-Napoli karşılaşmalarıyla sürecek.

(Madrid/Milano/22.00) (Fotoğraflı)

7- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasına Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor ve Eyüpspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

8- TFF 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.

9- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın son 16 turunda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Gran Canaria/22.15)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26'ncı ve lig etabının son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, Ziraat Bankkart-Cizre Belediyespor, Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Spor Toto, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/13.00/16.00/Tokat/14.00/Bursa/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası 4 maçla tamamlanacak.

12- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde erkekler elemeleriyle devam edilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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