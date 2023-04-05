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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara 2 No'lu Barosu'nun 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenleyeceği iftara katılacak.

(Ankara/19.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi'ni, depremzedeleri ziyaret edecek, depremzedelerle iftarda bir araya gelecek, Üreğil Millet Bahçesi Kıl Çadır'da gençler ve kadınlarla buluşacak.

(Ankara/17.00/17.30/19.23/21.00) ​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'ni, K1 Konteyner Kenti ve esnafı ziyaret edecek, Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu’nda iftara katılacak.

(Adıyaman/16.00/17.00/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya İl Teşkilatınca Malatya Akçadağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için seçim yapılacak, TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu raporu görüşülecek.

- İYİ Parti grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konya İş Dünyası Buluşması programına katılacak, ardından depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.

(Konya/17.15/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak, Durak Fındık Entegre Fabrikası ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Seracılık ve Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Sakarya/13.30/16.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İntermodal Taşımacılıkta Demiryollarının Güçlendirilmesi Projesi toplantısına katılacak, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı T-15 Tüneli'nde basın açıklaması yapacak, iftar programında işçilerle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00/Kırıkkale/18.00/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günündeki programlara katılacak ve Türk gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çin'i ziyaret edecek.

(Pekin)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın tek maç eleme usulüyle oynanan çeyrek final turunda Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Lyon/21.00)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde BOTAŞ ile Emlak Konut üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına konuk olacak.

(Novara/20.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Jastrzebie Zdroj/21.30)

6- Voleybol Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gününde Saint Joseph-Rest Property Alanya Belediyespor ve Milas Belediyespor-Akkuş Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

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