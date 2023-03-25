Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,750.00
BTC/USDT
27,528.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

- Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yerinde izleyecek.

(Erivan/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesine Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, Tuzlaspor-Göztepe ve Altay-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 25. hafta 4 maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası başlayacak; Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, AYOS Konyaspor Basketbol-Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet-Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(Manisa/13.00/Konya/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası başlayacak; İlbank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Sigorta Shop-Bolu Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Sarıyer Belediyespor-PTT maçları yapılacak.

(Ankara/12.00/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/15.00/17.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Ziraat Bankkart-Halkbank maçıyla başlayacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak
Sakarya'da sis etkili oluyor
Kars'ta Lavaş Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı
İzmit Körfezi'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor
Meslek liseliler depremzede çocuklar için "oyun arkadaşı" yapıyor

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet