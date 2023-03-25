Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
- Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yerinde izleyecek.
(Erivan/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesine Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, Tuzlaspor-Göztepe ve Altay-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/İstanbul/13.30/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 25. hafta 4 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası başlayacak; Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, AYOS Konyaspor Basketbol-Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet-Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelecek.
(Manisa/13.00/Konya/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası başlayacak; İlbank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Sigorta Shop-Bolu Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Sarıyer Belediyespor-PTT maçları yapılacak.
(Ankara/12.00/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/15.00/17.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Ziraat Bankkart-Halkbank maçıyla başlayacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.