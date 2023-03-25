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Gündem, Asrın felaketi

Meslek liseliler depremzede çocuklar için "oyun arkadaşı" yapıyor

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kız meslek lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yaptıkları oyuncakları bölgeye göndererek çocukların yüzünü güldürüyor.

İbrahim Yozoğlu  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Meslek liseliler depremzede çocuklar için "oyun arkadaşı" yapıyor Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Ferizli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yasemin Kozan, AA muhabirine, okulda deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak üretimi yaptıklarını söyledi.

Tekstil ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencilerinin, öğretmenlerinin desteğiyle dolgu, amigurumi gibi oyuncakların yanı sıra 3D yazıcılarda baskı oyuncak yaptıklarını belirten Kozan, "Her hafta bunların bölgeye gönderimini sağlıyoruz. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Çocuklarımızın isteği üzerine yaptığımız bir çalışma. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve okul aile birliği desteğiyle okul olarak böyle bir şey yapmak istedik. Dolgu oyuncaklar, el kuklaları, amigurumi örgü oyuncaklarımız var. Mevsim hala soğuk olduğu için atkı ve bere örgüsü de yapıyoruz. Bunları da yine bölgeye gönderiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin yaptıkları oyuncakların üzerine deprem bölgesindeki çocuklara hitaben, "Sizi çok seviyoruz", "Sizinle birlikteyiz" gibi notlar da yazdıklarını aktaran Kozan, öğrencilerin çok mutlu olduğunu ve sürekli oyuncak yapmak istediğini anlattı.

Kozan, oyuncakların malzemelerinin, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliğince temin edildiğini sözlerine ekledi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Alan Şefi Sinem Çetintaş da öğrencilerin bu konuda çok motive olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Tekstil Teknolojisi Alan Şefi Hüsniye Akbulut ise depremzede öğrencilere düzenli oyuncak hazırladıklarını belirterek, "Buradaki bütün öğrencilerimiz gönüllü olarak bu işte bize destek oldular. Hazırladıkça oyuncaklarımızı bölgeye gönderiyoruz." dedi.

"Onların yüzü güldükçe daha çok oyuncak yapasımız geliyor"

Öğrenci Eslem Naz Öztürk, deprem bölgesindeki çocukları mutlu edecek, eğlenceli çizgi film karakterleri yaptıklarını dile getirerek, "Haberlerde görüyoruz, oyuncakları görünce mutlu oluyorlar. Onların yüzü gülünce biz de gülüyoruz." diye konuştu.

Burcu Kızıldağ da depremzede çocuklar için oyuncak yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Onlar oynadıkça onların yüzü güldükçe biz daha da çok mutlu oluyoruz ve onlara daha çok oyuncak yapasımız geliyor. Hocalarımız bize oyuncak yapılacak dediği zaman hemen kendi isteğimizle yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Zeynep Duru ise deprem bölgesindeki çocuklar mutlu etmek için oyuncak yaptıklarını aktararak, "Onların mutluluğu bizim için önemli." dedi.

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