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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Malatya/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ve esnafı ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak ve Altındağ Kültür Sarayı'nda Ankara Odalar İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/15.00/15.30/17.00/19.31) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilikte düzenlenecek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacak Milletvekili Aday Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Ordu/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun kent merkezinde ziyaretlerde bulunacak, Atatürk Spor Salonu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesinin proje tanıtım toplantısına katılacak.

(Samsun/13.00/Ankara/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılacak.

(Kocaeli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile 2021 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dışişleri-Asırların Diplomasi Birikimi" sempozyumunda hitap edecek, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/09.25/Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adnan Menderes Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Kaya Thermal Otel'de İzmir Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/13.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na erkeklerde genel tasnif finaliyle devam edilecek.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/20.00)

5- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın son 16 turunda Türk Telekom, İtalya'nın Germani Brescia ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.45) (Fotoğraflı)

6- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde kadınlar yarı finaliyle devam edilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak.

8- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası Çaykur Rizespor-Sakaryaspor ve Altay-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/16.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

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