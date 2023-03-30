Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
(TBMM/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere'nin Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nick Gibb ile bir araya gelecek.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı Kriz Merkezi ile çadır kenti ziyaret edecek, Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulunacak.
(Adıyaman/12.30/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında düzenlemeleri içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Deprem Araştırmaları Projeleri Konferansı'na çevrim içi katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.
- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirecek. BM Genel Kurulu’nda düzenlenecek Sıfır Atık Özel Oturumu'nda konuşma yapacak Emine Erdoğan, BM’deki Deprem Anma Köşesi ve Sıfır Atık Dijital Pano sergisini ziyaret edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Londra Temsilciliği'nde düzenlenecek "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Görevdeki İki Yılı-Kıbrıs’ta İki Devlet Vizyonu" kitabının tanıtım etkinliğine katılacak.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde 40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Buz hokeyinde Intercity Erkekler Süper Lig'in şampiyonu, Buzadam ile Buz Beykoz arasında yapılacak final serisinin 5'inci maçında belli olacak.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi Erzurumspor FK-Altay ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00/Sakarya/20.30) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 29. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta Bursaspor-Bayburt İl Özel İdare maçıyla sona erecek.
(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26. hafta maçlarıyla tamamlanacak. BOTAŞ-Rize Belediyespor, Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş GKN Kargo karşılaşmaları yapılacak.
(Ankara/17.00/17.00/İstanbul/17.00/Mersin/17.00/Kayseri/17.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22. hafta Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.
(Aksaray/19.00) (Fotoğraflı)
7- 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'na kadınlar bireysel alet elemeleri ve takım finaliyle devam edilecek.
(Antalya) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.