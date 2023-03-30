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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş Göksun'da esnaf için konteyner iş yerleri kuruluyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi esnafı, konteyner dükkanlarda hizmet verecek.

Muhammed Kaygın, Özgür Alantor  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Kahramanmaraş Göksun'da esnaf için konteyner iş yerleri kuruluyor Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kahramanmaraş

Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ev ve iş yerinin yıkıldığı Ericek Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Ericek Mahallesi sakinleri depremlerden sonra ayrıldıkları mahallelerine tekrar dönmeye başlarken vatandaşların ihtiyaçlarını görmesi için konteyner dükkanlar hazırlanıyor.

Mahalle meydanına kurulumu süren 15 konteyner dükkan ile esnaf vatandaşa yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Ericek Mahalle Muhtarı Lütfü Kaya, AA muhabirine, depremin ardından mahallede hiç dükkan kalmadığını söyledi.

Mahallede 100 binanın olduğunu, 50'sinin yıkıldığını, yıkılmayanların da ağır hasarlı olduğunu anlatan Kaya, "Yaraların çoğu sarılmış durumda ama şu an halen evlerimiz yıkık, yıkılmayanlar temizlenecek." dedi.

Gelecek hafta afet evlerinin yapılmaya başlayacağını, mahalleye dönüşlerin başladığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Dönüşler başladığı için köy halkı perişan olmasın diye marketler açılıyor. Esnaf kefaletimiz, belediye başkanımız yardımcı oldu bu konteynerleri gönderdiler. Yakın bir zamanda faaliyet gösterecek. 15 tane konteyner dükkan geldi. Şu an ilk ihtiyaç market. Buranın 6 bin 500 - 7 bin nüfusu var. Bir hareketlilik olsun, gelen kimse mağdur olmasın, aradığı ihtiyaçları bulabilsin diye bu marketler en hızlı şekilde açılacak. Bahçe işleri, çilek işleri de başladığı için halk dönmeye başladı. Herkes bağına bahçesine bakacak. Hayat devam ediyor."

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