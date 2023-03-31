Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Gaziantep/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerin kabirlerini ve ailelerini ziyaret edecek. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek Oktay, Kıbrıs Türkleriyle iftar programına iştirak edecek.
(Gazimağusa/15.30-19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ve konteyner kenti ziyaret edecek, depremzedelerle iftar yapacak.
(Diyarbakır/14.00/15.00/18.47) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak, Avşar Çadırkent, Karacasu Konteyner Kent, Elbistan Cumhuriyet Mahallesi Konteyner Kent ve Elbistan Pınarbaşı Mahallesi Çadırkent'i ziyaret edecek.
(Kahramanmaraş/11.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılış törenine katılacak, Beyoğlu'ndaki Örnektepe Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yapacak.
(İstanbul/15.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Basın Merkezi'nde kurum tarafından yürütülen KOBİGEL Programı'nın sonuçlarını duyuracak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve 2022 yılı bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT-Afrika Yayın Birliği 1. Yayıncılık Zirvesi ve TRT Afrika Lansman Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde ABD'den iadesi sağlanan 12 tarihi eserin tanıtımını yapacak.
(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Vitoria-Gasteiz/21.30) (Fotoğraflı)
2- Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'na erkekler ve kadınlarda genel tasnif finalleriyle devam edilecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Judoda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Antalya Grand Slam Turnuvası başlayacak.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.