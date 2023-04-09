Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde, Pendik Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mahalle iftarı programına katılacak.
(Afyonkarahisar/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Mannu Çanakkale'de" filminin galasına iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş-Bitexen Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in 31. haftası, Beyçimento Bandırmaspor-Altay ve Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Bandırma/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 31. hafta mücadelesi sona erecek.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.
(Manisa/13.00/İzmir/18.00/İstanbul/15.30/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi ikinci maçında BOTAŞ ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya gelecek; çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.
(Ankara/15.30/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası, Cizre Belediyespor-Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, Altekma-Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ve Spor Toto-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.
(Şırnak/13.00/İstanbul/15.00/İzmir/Kayseri/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.