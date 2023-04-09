Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,835.30
BTC/USDT
27,877.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı

Kars'ta her koşul ve şartta görev yapabilmek için eğitim alan özel harekat polisleri (PÖH), terör operasyonu tatbikatına katıldı.

Cüneyt Çelik  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla atış poligonunda yapılan eğitimlerde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli silah ve mühimmatların da kullanıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, bir otobüste teröristlerin bulunduğu bilgisini alan ekip operasyon düzenledi. "Ejder" ve "Kirpi" tipi zırhlı araçlarla otobüs durduruldu.

Ekipler kontrollü bir şekilde otobüsün etrafını sararak aldıkları güvenlik sonrası otobüste bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Atış teknikleriyle gerçek merminin kullanıldığı tatbikatta arazi taraması yapan ekiplerin operasyonu gerçeği arıtmadı.

Görevlerini titizlikle yürütüyorlar

Mesleğe başlamadan aldıkları sıkı eğitim sonrası Kars'ın zorlu coğrafyasında görev alan PÖH'ler, kentte terör olayları başta olmak üzere riskli operasyonlara katılıyor.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışıyla birçok operasyona katılan özel harekat polisleri, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini titizlikle yürütüyor.

Yıl içinde kentteki atış sahasında uzun namlulu silahlarla atış ve keskin nişancı eğitimlerini sürdüren, otobüs ve binalara yönelik operasyonların da tatbikatını gerçekleştiren özel harekat polisleri, bu eğitim ve tatbikatlar sayesinde her an göreve hazır şekilde bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Malatya'ya 21 bin 622 konteyner daha kurulacak
"Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon
Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı

Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı

Mersin Uluslararası Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü

Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı

Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı
Özel harekat polisi, Vanlı gençlerle Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Özel harekat polisi, Vanlı gençlerle Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet