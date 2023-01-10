Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu çalışmalarına iştirak edecek.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek "Gölbaşı TOKİ Kura Çekimi"ne katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Kırtıllar Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Kırşehir/10.30/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Pretorya Üniversitesi'ni ziyaret edecek, Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.
(Pretorya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, iki kurum arasında imzalanacak işbirliği protokolüne ilişkin YÖK'te düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaşacak.
(Atina/22.30)
2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 10. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
(Paris/22.30)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında ikinci maçlar başlayacak. TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek; Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle karşılaşacak.
(Bursa/20.00/Oostende/22.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında C Grubu'nda VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Novara/22.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın play-off turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya'nın PGE Skra ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 9'uncu etap yarışı yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.