Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret edecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde STK, meslek odaları temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluşacak, Tekirdağ Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan, Yüreğir ve Seyhan'da vatandaşlara hitap edecek, Yüreğir'de millet bahçesi açılışına katılacak.
- Bakan Soylu, Odunpazarı'nda vatandaşlara hitap ettikten sonra şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek.
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenecek açık hava toplantısına katılacak.
6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Beyoğlu'nda Cihangir Seçim İrtibat Bürosu'na ziyarette bulunacak, İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak, Avcılar'da Kars-Ardahanlılar Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir ve Aksaray'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.
8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
9- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile ocak ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.
11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısına katılacak.
12- İngiliz parlamentosunun, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini içeren önergesini kabul etmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.
13- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
14- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Dedeoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
15- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
- FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
16- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
17- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.
18- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.