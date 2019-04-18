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Politika

YSK'nin gündeminde İstanbul var

YSK'nin, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazı birkaç gün içinde gündemine alıp görüşmesi bekleniyor.

Aylin Sırıklı,Ferdi Türkten   | 18.04.2019
YSK'nin gündeminde İstanbul var

Ankara

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraza yönelik kararı bekleniyor.

YSK'nin gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor. 

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti.

Kurulun bu iki başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor. Başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden ön çalışma yaptığı öğrenildi.

- MHP'nin olağanüstü itirazı

AK Partinin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

YSK'nin, MHP'nin itirazını da aynı günlerde görüşeceği tahmin ediliyor.

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