Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'yı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Libya'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü.
İki bakan, görüşmelerinde Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.