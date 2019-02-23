ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılacak, Müftülük Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce Valiliğini ziyaret edecek, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün proje tanıtım törenine katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman merkez ile Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katılacak, esnaf ziyareti yapacak, Araban ve Yavuzeli'nde SKM'leri ziyaret edecek.

5- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve şehit yakınları ile buluşma programına iştirak edecek.

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti SKM'yi ziyaret edecek, Bozüyük SKM'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak; milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

7- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığını ve Palandöken Kayak Merkezini ziyaret edecek, turizm sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Çifte Minare ve Yakutiye Medresesini ziyaret edecek, Sarıkamış'ta sektör temsilcileri ile yapılacak toplantıya iştirak edecek.

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek,

- Çiftçilere koyun süt yemi dağıtım, biyogaz üretim tesisi açılış, seçim bürosu açılış törenlerine katılacak Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet gerçekleştirecek.

9- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası'nda istişare toplantısı yapacak, Gölcük Sanayi Sitesi açılışına katılacak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

10- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkan adayı tanıtımına katılacak.

11- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demirci Belediyesini ziyaret edecek, vatandaşlarla buluşacak, bölgesel istişare toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

12- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

13- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim bürosu açılışları gerçekleştirecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışına katılacak, amatör spor kulübü yöneticileri ile bir araya gelecek.

15- Spor Toto Süper Lig'de 23. haftaya Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

16- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Boluspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Altınordu, Gençlerbirliği-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sürüyor.

17- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

18- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla başlayacak.

19- Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftası Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango, Ziraat Bankası-Galatasaray, Arkas Spor-Halkbank karşılaşmalarıyla başlayacak.



20- Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılacak.

21- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 3 maç oynanacak.

22- TFF 2. Lig'de 23. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 23. hafta 2 maçla başlayacak.