Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,328.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Gaziantep'te
logo
Türkiye

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Burak Akay  | 23.02.2019
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Canakkale

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çanakkale iskelesine gelen araçları Lapseki-Gelibolu hattına yönlendiriyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama

Benzer haberler

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Annesiz kalan iki kuzuyu evinde büyütüyor

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Ayvacık'ta 85 konut hasar gördü'

'Ayvacık'ta 85 konut hasar gördü'
Çanakkale Ayvacık'ta 46 artçı sarsıntı meydana geldi

Çanakkale Ayvacık'ta 46 artçı sarsıntı meydana geldi
Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çanakkale Ayvacık'ta deprem