Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Verimlilik Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katılacak.



3- Ermenistan'da erken milletvekili seçimleri izleniyor.



4- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

6- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.



7- Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ülkeden 329 sanatçının 788 eserle katıldığı "Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması"nın sergisi ve ödül töreni Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.



8- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sona erecek.



- Finalde VakıfBank, Brezilya temsilcisi Minas, üçüncülük maçında ise Eczacıbaşı VitrA, aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.



9- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor-Antalyaspor, Akhisarspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.



10- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Hatayspor-Boluspor, Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor, Denizlispor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Altay müsabakalarıyla sürüyor.



11- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftaya Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen, Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.



12- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol, Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi-Gündoğdu Adana Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, Beşiktaş-Bellona Kayseri Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

13- Voleybolda Efeler Ligi'nin 9. haftası Halkbank-Arkas Spor, Galatasaray-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor, Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla bitecek.



14- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftası 2 maçla, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası ise 3 maçla sona erecek.



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlanacak.



9- Avrupa Kros Şampiyonası, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde Hollanda'nın Tilburg kentinde yapılacak.