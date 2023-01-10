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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i kamu personeli 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12 şüpheli yakalandı.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl   | 10.01.2023
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5'i kamu personeli, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara devam edildiği bildirildi.

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