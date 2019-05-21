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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

21.05.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.

2- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pera Palace Hotel'de Yıldız Sarayı Vakfının iftar programına katılacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

5- TÜİK, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yapı İzin ve İnşaat Maliyet Endekslerini açıklayacak

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'da mevkidaşı Sandra Jovel ile görüşecek, Türkiye-SICA 3'üncü Siyasi Forumuna katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

7- Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıda kadın ve çocuk sağlığına ilişkin konuşma yapacak.

9- FETÖ davaları

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

- FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı" oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen 10 sanığın yargılanması sürecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski polis 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nde incelemelerde bulunacak, Swissotel'de Kulüpler Birliği Vakfının iftarına katılacak.

11- Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısı Swissotel'de gerçekleştirilecek.

12- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Gaziantep Basketbol, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

13- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer-Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.

14- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşılaşacak.

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