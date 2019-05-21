Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.
2- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları yapılacak.
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pera Palace Hotel'de Yıldız Sarayı Vakfının iftar programına katılacak.
4- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
5- TÜİK, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yapı İzin ve İnşaat Maliyet Endekslerini açıklayacak
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'da mevkidaşı Sandra Jovel ile görüşecek, Türkiye-SICA 3'üncü Siyasi Forumuna katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
7- Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
8- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıda kadın ve çocuk sağlığına ilişkin konuşma yapacak.
9- FETÖ davaları
- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
- FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı" oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen 10 sanığın yargılanması sürecek.
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski polis 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nde incelemelerde bulunacak, Swissotel'de Kulüpler Birliği Vakfının iftarına katılacak.
11- Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısı Swissotel'de gerçekleştirilecek.
12- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Gaziantep Basketbol, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.
13- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer-Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.
14- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşılaşacak.