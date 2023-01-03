Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla Başkanlık tarafından 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi"ne iştirak edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması konusunda görüşmeler yapılacak, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Gılıb Donev tarafından kabul edilecek, Enerji Bakanı Rosen Hristov ile görüşecek.
(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Medipol Üniversitesinde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yorum Sempozyumu"nun açılışında konuşacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi başlayacak; HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçları yapılacak.
(İstanbul/17.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)
2- Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ilk maçında, İspanyol ekip UCAM Murcia ile deplasmanda karşılaşacak.
(Murcia/22.30) (Fotoğraflı)
3- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 3'üncü etap yarışı yapılacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.