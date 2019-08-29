Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Otel'de düzenleyeceği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin "Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılacak.
3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katılacak.
4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracat Ana Planı”nı açıklayacak.
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ETİ Bakır AŞ Tesislerini, Midyat Belediyesini, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
7- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret ile haziran ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'te Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve Zafer Bayramı resepsiyonuna katılacak.
9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
10- CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çalıştaya katılacak.
11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yeni dönem yurt başvurularıyla ilgili bilgilendirme toplantısına katılacak.
- Vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak Kasapoğlu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin "Medya Oskarları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
12- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sona erecek.
- Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Bulgaristan ile Finlandiya karşılaşacak.
13- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları oynanacak ve gruplara kalacak takımlar belli olacak.
- Trabzonspor, deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi Medical Park Stadı'nda konuk edecek.
14- Türkiye'yi Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'da yapılacak.
15- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Genel kurulun ardından vakıf yöneticileri, Merkez Hakem Kurulu ile görüşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.