Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konsey Araştırma Anonim Şirketi Başkanı Nasuhi Güngör’ün babası Doğan Güngör'ün cenaze törenine, Endonezya Milli Günü Resepsiyonu'na ve İkinci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi kokteyl programına iştirak edecek.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ankara'da Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katılacak.
- Panele, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da iştirak edecek.
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.
5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret edecek.
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Özbekistan'da düzenlenen Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak.
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'na katılacak.
8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ve Kınık ilçelerinde çeşitli inceleme ve temaslarda bulunacak.
9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na katılacak.
10- TÜİK, eylül ayı Tüketici Güven Endeksi ile ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.
12- FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ/PDY'nin Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 sanığın "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından yargılandığı dava, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
- Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
13- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.
- Şampiyonanın sekizinci gününde serbest stil 70, 74, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, kadınlar 62 ve 68 kilolar ile erkekler serbest stil 57 ve 65 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. Serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde Rus rakibi Zavur Uguev ile altın madalya için mindere çıkacak.
14- Süper Lig'de 5. hafta Göztepe-Konyaspor maçıyla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.