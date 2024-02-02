Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'na katılacak.
(Bursa/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclis'i toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00/18.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetim Çalıştayı ile Mehmet Karamercan Kütüphanesi ve 100 Apartmana 100 Kütüphane Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Kayseri/09.45/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtımını yapacak.
(Antalya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması" programına katılacak.
(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti, MHP ve BBP il başkanlıklarını, Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, "Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması" programına katılacak, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu ve Geri Kazanım Tesisi ile Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesi'nde incelemede bulunacak.
(Kocaeli/09.30-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ziyaret edecek, ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklayacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Turkuvaz Medya İhracat Seferberliği Panel Oturumu'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini, Ticari Konteyner Kenti'ni ve OSB Konteyner Kenti'ni ziyaret edecek.
(Malatya/09.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile "Kalkınma Yolu"nu görüşecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası başlayacak; MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Yılport Samsunspor-Galatasaray maçları yapılacak.
(Ankara/Mersin/17.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 21. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.
(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımına konuk olacak.
(İstanbul/20.30/Monaco/22.30) (Fotoğraflı)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası başlayacak, Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsusspor, Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın, OGM Ormanspor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ mücadeleleri yapılacak.
(İstanbul/14.00/14.00/Ankara/14.00/14.00/Adana/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.