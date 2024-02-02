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"Kafes-34" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonunda, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
"Kafes-34" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekanlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini ifade etti.


Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti.

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"Kafes-34" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı
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