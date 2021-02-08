Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.
(Ankara/14.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılarak, açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/11.00)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "Pandemi Psikolojisinde Aile" paneline çevrim içi bağlantıyla katılacak.
(Ankara/10.00)
5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Bor Belediyesi ile Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ziyarette bulunacak.
(Niğde/10.45/11.30/12.00/16.30/17.30)
6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz, Bayburt 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
- Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.
(Bayburt/13.00/12.00/16.30)
7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.
(Zonguldak/13.00)
8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek. Bakan Varank, Macaristan'ın Türkiye'ye yapacağı doğrudan yatırıma ilişkin Szijjarto ile ortak basın açıklaması yapacak.
(Ankara/12.00/13.45)
9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Müzesi ve Gökbel Barajı ve Çine-Adnan Menderes Barajı'nda incelemede bulunacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.
(Aydın/10.30/11.00/15.30)
10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında yapılacak iş birliği anlaşması imza törenine katılacak.
(Ankara/11.30)
11- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00)
12- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
14- Süper Lig'in 24. haftası Gaziantep-Göztepe ve Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/16.00/Malatya/19.00)
15- TFF 1. Lig'in 20. haftası Giresunspor-Bursaspor maçıyla sona erecek.
(Giresun/19.00)
16- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftası VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
17- Katar'da düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son yarı final maçında ev sahibi ülkeden El Alhi ile Almanya'nın Bayern Münih takımları karşı karşıya gelecek.
(El Rayyan/21.00)
18- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.