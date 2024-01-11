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Kurumsal Haberler

Milli okçu Mete Gazoz'un oyu "Mete'nin nişanı"na

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Halil İbrahim Avşar  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Milli okçu Mete Gazoz'un oyu "Mete'nin nişanı"na

Ankara

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli okçu, "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Almanya'da düzenlenen 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan ve bu kategoride dünyada 2023'ün en iyi okçusu seçilen Mete, "spor" kategorisinde kendi fotoğrafının yer aldığı Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon" ve Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" karelerini beğenen Mete, "çevre ve yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" ve Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" adlı fotoğraflarını tercih etti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" fotoğrafını seçen Mete Gazoz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı karesi için oy kullandı.

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