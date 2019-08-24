Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, Rize Belediyesine yapacağı ziyaretin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğine iştirak edecek.
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saatli Medrese'nin açılışına katılacak, Selimiye Camisi, Ekmekçizade Kervansarayı ve Kapıkule'yi ziyaret edecek.
3- AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilecek.
4- 45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde başlayacak.
5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
6- Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sellerin ardından gelişmeler takip ediliyor.
7- Marmara Denizi'nin su altı yaşamını anlatan “Derin Akıntı” sergisinin açılışı Heybeliada Ruhban Okulu'nda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla yapılacak.
8- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.
- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Yunanistan karşıya gelecek.
9- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
10- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası Keçiörengücü-Osmanlıspor, Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.
11- 2019 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak.
12- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.
13- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.