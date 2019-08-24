Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu'nun dün başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.
Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."
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