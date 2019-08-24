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Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 24.08.2019
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu'nun dün başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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