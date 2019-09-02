Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Adli yıl başlıyor
- 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek tören ile Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine iştirak edecek.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adli Yıl Açılış Töreni ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından TBMM Havuzlu Bahçe'de verilecek resepsiyona katılacak.
2- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsasında düzenlenecek çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün törenine katılacak.
5- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin (Nisan-Haziran 2019) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla ile 2018'e ilişkin yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu'nda "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" temasıyla gerçekleştirilecek panelde konuşacak.
- Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Marjan Sarec tarafından kabul edilecek, Sloven mevkidaşı Miro Cerar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek.
7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
8- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılanlara destek amacıyla belediye önünde basın toplantısı düzenleyecek.
9- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
10- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.
- Organizasyonun üçüncü gününde A Grubu'nda Venezuela-Fildişi Sahili ve Çin-Polonya, B Grubu'nda Nijerya-Arjantin ve Güney Kore-Rusya, C Grubu'nda Tunus-İran ve Porto Riko-İspanya, D Grubu'nda da İtalya-Angola ve Sırbistan-Filipinler karşı karşıya gelecek.
11- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.
12- Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona erecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
13- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.