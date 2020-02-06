Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan askerler, Van Jandarma Filo Komutanlığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılacağı törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.
3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
4- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katılacak.
6-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
7- TÜİK, 2019 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.
9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
11- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor
12- Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
13- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
14- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
15- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
16- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
17- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
18- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.
19- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda yer alan iki Türk takımı Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.