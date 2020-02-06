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İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 06.02.2020
İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.


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