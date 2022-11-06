Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sivil Toplum Örgütleri ile Değerlendirme Toplantısı'na, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'na, İFAD Projesi Kapsamında Yöresel Ürün Pazar Yeri Temel Atma Töreni ve üreticilere makine ekipman dağıtımına katılacak.
(Adana/11.00-15.30)
GÜNCEL
1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim Sınavı 81 ilde yapılacak.
(Ankara/10.15)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu ödül törenine ve 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programı ile Dünya Gençler Tenis Şampiyonası Finalleri Ödül Töreni'ne katılacak.
(Antalya/12.30/14.00/16.00)
2- N Kolay 44. İstanbul Maratonu koşulacak. Organizasyon kapsamında çeşitli yarışların yanı sıra 8 kilometrelik Halk Koşusu da gerçekleştirilecek.
(İstanbul/09.00/09.45)
3- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasına Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/14.30/Antalya/17.00/Trabzon/20.00)
4- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası Altaş Denizlispor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor-Göztepe ve Eyüpspor-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.
(Denizli/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/19.00)
5- TFF 3. Lig gruplarında 10. hafta, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlanacak.
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Rize Belediyesi maçlarıyla devam edilecek.
(Bursa/14.00/İstanbul/15.00)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası 3 maçla sürecek.
7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftası VakıfBank-Sigorta Shop, Galatasaray HDI Sigorta-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, PTT-Bolu Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/15.00/17.30/Ankara/Bursa/Aydın/15.00)
8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Büyük Britanya ile ikinci kez karşı karşıya gelecek.
(Ankara/20.00)
9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur mücadelesinin rövanşında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Litvanya'nın Granitas-Karys Kaunas takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/16.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasına 2 maçla devam edilecek.
11- Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, İngiltere'de alet finalleriyle sona erecek. Ferhat Arıcan, paralel barda mücadele edecek.
(Liverpool)
12- Judo Bakü Grand Slam mücadelesi Azerbaycan'da sona erecek. Milli sporculardan kadınlarda 78 kiloda Hilal Öztürk, +78 kiloda Sebile Akbulut, erkeklerde 90 kiloda Ömer Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Münir Ertuğ tatamiye çıkacak.
(Bakü)
13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda şampiyonun belli olacağı İspanya'daki sezonun 20. ve son yarışı Valensiya Grand Prix'si yapılacak.
(Valensiya/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.