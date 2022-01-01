Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'nda yer alacak.
(İstanbul/13.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne inceleme ziyaretinde bulunacak.
(Zonguldak/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son hafta mücadelesi Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.
(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
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