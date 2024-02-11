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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitinge katılacak.

(Tekirdağ/13.30) 

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Mezarlığı'nda Deniz Baykal'ı anma törenine, ardından 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenaze törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Seçmen İletişim Merkezi açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni Nesil Akıllı Demiryolu Bakım Araçları Teslim Töreni"ne iştirak edecek.

(Sakarya/12.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına, EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor, İstanbulspor-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Tümosan Konyaspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Konya/16.00) 

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında, Adanaspor-Tuzlaspor, Teksüt Bandırmaspor-Göztepe, Boluspor-Kocaelispor, Manisa FK-Bitexen Giresunspor maçları yapılacak.

(Adana/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/Manisa/19.00) 

3- TFF 2. Lig'de 25. hafta, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta yapılacak maçlarla tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları 4 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş United Payment'i konuk edecek.

(İstanbul/14.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına, Galatasaray Ekmas-Anadolu Efes, Reeder Samsunspor-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Samsun/15.30/Bursa/18.00) 

7- Voleybol Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak. Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çukurova Belediyespor, Beşiktaş Ayos-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-PTT, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Kuzeyboru ve Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/16.30/17.00/Antalya/14.00/Ankara/Bursa/15.00) 

8- HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları, Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasına, Beykoz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00)

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