Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitinge katılacak.
(Tekirdağ/13.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Mezarlığı'nda Deniz Baykal'ı anma törenine, ardından 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenaze törenine iştirak edecek.
(Ankara/11.00/12.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Seçmen İletişim Merkezi açılış törenine katılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni Nesil Akıllı Demiryolu Bakım Araçları Teslim Töreni"ne iştirak edecek.
(Sakarya/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına, EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor, İstanbulspor-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Tümosan Konyaspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Konya/16.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında, Adanaspor-Tuzlaspor, Teksüt Bandırmaspor-Göztepe, Boluspor-Kocaelispor, Manisa FK-Bitexen Giresunspor maçları yapılacak.
(Adana/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/Manisa/19.00)
3- TFF 2. Lig'de 25. hafta, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta yapılacak maçlarla tamamlanacak.
4- TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları 4 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş United Payment'i konuk edecek.
(İstanbul/14.00)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına, Galatasaray Ekmas-Anadolu Efes, Reeder Samsunspor-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Samsun/15.30/Bursa/18.00)
7- Voleybol Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak. Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çukurova Belediyespor, Beşiktaş Ayos-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-PTT, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Kuzeyboru ve Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları müsabakaları oynanacak.
(İstanbul/13.00/14.00/16.30/17.00/Antalya/14.00/Ankara/Bursa/15.00)
8- HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları, Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakasıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasına, Beykoz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.