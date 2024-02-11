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İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Muhammed Gencebay Gür  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

Istanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

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