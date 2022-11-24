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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.

Filiz Kınık Öz   | 24.11.2022
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşandığı, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu ring seferinin yapılamadığı belirtildi.

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