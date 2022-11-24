İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.
İstanbul
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşandığı, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu ring seferinin yapılamadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.