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Taksim'de Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.

İlyas Kaçar   | 24.11.2022
Taksim'de Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

Anıt önündeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, orkestra tarafından türküler seslendirildi.

Programın sonunda Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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