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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

Şafak Yel   | 10.03.2022
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

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