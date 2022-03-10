Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,996.16
ETH/USDT
2,615.00
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Abdullah Doğan   | 10.03.2022
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya

Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Bakan Karaismailoğlu: Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz

Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

İstanbul Valisi Yerlikaya: İdari izinler 11 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya: İdari izinler 11 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı
BMW Grubu'nun net karı geçen yıl yüzde 223 arttı

BMW Grubu'nun net karı geçen yıl yüzde 223 arttı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek