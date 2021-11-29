İzmir'de vapur seferleri fırtına nedeniyle durduruldu
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.
İzmir
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferlerinin saat 08.25 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Öte yandan fırtına nedeniyle itfaiyeye kent genelinden ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarının geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.