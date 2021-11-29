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İzmir'de vapur seferleri fırtına nedeniyle durduruldu

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

Hüseyin Bağış   | 29.11.2021
İzmir'de vapur seferleri fırtına nedeniyle durduruldu Fotoğraf: Cem Öksüz/AA

İzmir

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferlerinin saat 08.25 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle itfaiyeye kent genelinden ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarının geldiği belirtildi.

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