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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.12.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/13.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda yer alacak.

(İzmir/12.00/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Hayat Ulaşınca Başlar" başlıklı özel oturuma katılacak.

(İstanbul/10.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getirecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21), Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirvenin açılışında konuşma yapacak.

(İstanbul/09.15/09.20)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Rize/16.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Beypiliç Boluspor-Adanaspor, Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor, İstanbulspor-Eyüpspor, Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Bursaspor-Manisa FK maçları yapılacak.

(Bolu/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Balıkesir/Bursa/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 17. hafta, TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 16. hafta, 2. Grup'ta da 17. hafta mücadelesi başlayacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta başlayacak; Darüşşafaka-Semt77 Yalovaspor, Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko, Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.15/Ankara/15.30/Afyonkarahisar/18.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta başlayacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Safiport, Hatayspor-Antalya 07 Basketbol, Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/13.00/Hatay/14.00/Elazığ/14.30/Ankara/15.00/16.30/Kocaeli/17.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftası PTT-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Karayolları ve Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Aydın/15.00/İstanbul/13.00/16.00/18.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasından 4 maç yapılacak.

8- Türkiye Karate Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.00)

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