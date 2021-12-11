Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi’nde basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.
(İstanbul/13.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda yer alacak.
(İzmir/12.00/14.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Hayat Ulaşınca Başlar" başlıklı özel oturuma katılacak.
(İstanbul/10.30)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getirecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21), Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirvenin açılışında konuşma yapacak.
(İstanbul/09.15/09.20)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/16.00/Rize/16.00/Antalya/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Beypiliç Boluspor-Adanaspor, Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor, İstanbulspor-Eyüpspor, Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Bursaspor-Manisa FK maçları yapılacak.
(Bolu/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Balıkesir/Bursa/19.00)
3- TFF 2. Lig'de 17. hafta, TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 16. hafta, 2. Grup'ta da 17. hafta mücadelesi başlayacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta başlayacak; Darüşşafaka-Semt77 Yalovaspor, Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko, Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/20.15/Ankara/15.30/Afyonkarahisar/18.00)
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta başlayacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Safiport, Hatayspor-Antalya 07 Basketbol, Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.
(Bursa/13.00/Hatay/14.00/Elazığ/14.30/Ankara/15.00/16.30/Kocaeli/17.00)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftası PTT-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Karayolları ve Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/Aydın/15.00/İstanbul/13.00/16.00/18.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasından 4 maç yapılacak.
8- Türkiye Karate Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.
(Ankara/09.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.